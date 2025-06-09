أدرعي يوجّه تحذيرًا إلى الموجودين في مناطق جباليا

وجّه المتحدث باسم الجيش الإسرائيليّ أفيخاي أدرعي تحذيرًا خطيرًا إلى الموجودين في مناطق جباليا، معسكر جباليا، البلدة القديمة وأحياء النهضة، الروضة، السلام، النور، التفاح، الدرج وتل الزعتر

وقال أنّ الجيش الإسرائيليّ يعمل بقوة شديدة في مناطق وجودهم، لتدمير قدرات المنظمات.

ودعا، “من أجل أمنهم”، الإخلاء فورًا إلى المآوي المعروفة في مدينة غزة.

ولفت إلى أنّ “العودة إلى هذه المناطق باعتبارها مناطق قتال، تشكل خطرًا على حياتهم”.