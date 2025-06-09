الجيش الأوكراني يقول إنه ضرب طائرتين في مطار روسي الليلة الماضية

أعلن الجيش الأوكراني اليوم الاثنين أنه ضرب طائرتين في مطار سافاسليكا الروسي خلال الليل.وذكر في بيان عبر تطبيق تيليغرام: "وفقًا لمعلومات أولية، تم ضرب طائرتين للعدو (من المفترض أنهما من طرازي ميغ-31 وسو-30/34)".