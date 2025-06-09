تركيا: إحتجاز إسرائيل لسفينة تحمل المساعدات إلى غزة إنتهاك للقانون الدولي

نددت تركيا اليوم الاثنين باحتجاز إسرائيل لسفينة مساعدات كانت متجهة إلى قطاع غزة وعلى متنها طاقم من 12 فردًا منهم مواطنون أتراك والناشطة السويدية غريتا تونبري، ووصفت ذلك بأنه "انتهاك بين للقانون الدولي".



وقالت وزارة الخارجية التركية إن هذا التدخل يهدد الأمن البحري "ويظهر مجددًا أن إسرائيل تتصرف كدولة إرهابية".