بقائي: إيران ستقدم مقترحًا مقابلًا بشأن الملف النووي إلى أميركا

أعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي اليوم الاثنين أن طهران ستقدم مقترحًا مقابلًا في إطار المحادثات النووية إلى الولايات المتحدة عبر سلطنة عمان في وقت قريب.ويأتي ذلك ردًا على مقترح أميركي اعتبرته طهران "غير مقبول".وذكرت رويترز في وقت سابق أن طهران تعمل على صياغة رد لرفض مقترح قدمته الولايات المتحدة في أواخر أيار. وقال دبلوماسي إيراني إن العرض الأميركي لم يقدم حلًا للخلافات حول تخصيب اليورانيوم على الأراضي الإيرانية وشحن مخزون إيران من اليورانيوم عالي التخصيب بالكامل إلى الخارج والخطوات المتعلقة برفع العقوبات الأميركية.وقال بقائي: "المقترح الأميركي غير مقبول بالنسبة لنا. لم يعكس ما توصلت إليه جولات المفاوضات السابقة. سنقدم مقترحنا الخاص للطرف الآخر عبر عُمان بعد الانتهاء من إعداده. وهو مقترح معقول ومنطقي ومتوازن".وأشار بقائي إلى أنه لا توجد أي تفاصيل بشأن موعد الجولة السادسة من المحادثات النووية بين إيران والولايات المتحدة.