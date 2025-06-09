الكرملين: روسيا لا تزال مستعدة لتبادل الأسرى مع أوكرانيا

أعلن الكرملين أن روسيا مستعدة للمضي في اتفاقيات مع أوكرانيا بشأن تبادل جديد لأسرى الحرب واستعادة جثامين الجنود القتلى، لكنه اتهم كييف بعدم الوفاء بالتزاماتها.



واتهمت روسيا أوكرانيا مطلع الأسبوع بتعطيل عمليات التبادل التي تم الاتفاق عليها في خلال جولة ثانية من المحادثات المباشرة في إسطنبول هذا الشهر.



وتعهد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أمس الأحد بالمضي قدما في تبادل الأسرى مع روسيا، لكنه قال إن أوكرانيا لم تتلق بعد القائمة الكاملة للأسرى الذين سيتم الإفراج عنهم.