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روسيا تعلن اكتمال المرحلة الأولى من عملية تبادل الأسرى مع أوكرانيا

أخبار دولية
2025-06-09 | 08:17
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روسيا تعلن اكتمال المرحلة الأولى من عملية تبادل الأسرى مع أوكرانيا
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روسيا تعلن اكتمال المرحلة الأولى من عملية تبادل الأسرى مع أوكرانيا

أعلنت روسيا إتمام المرحلة الأولى من عملية تبادل الأسرى مع أوكرانيا وفقا لما تم الاتفاق عليه الأسبوع الماضي في خلال جولة ثانية من محادثات السلام في إسطنبول.
     
وقالت وزارة الدفاع الروسية: "نقلت مجموعة أولى من العسكريين الروس الذين تقل أعمارهم عن 25 عاما من الأراضي الخاضعة لنظام كييف"، وهي الآن في بيلاروس، حليفة روسيا. 
 
ولم تُحدد الوزارة عدد هؤلاء لكنها أشارت إلى أنه تمت إعادة العدد نفسه من الجنود الأوكرانيين.
     
 

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