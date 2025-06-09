زيلينسكي: عملية تبادل الأسرى مع موسكو ستتواصل في الأيام المقبلة

أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، أن عملية تبادل أسرى جديدة مع روسيا جارية وستتواصل على مراحل في الأيام المقبلة، معلنا أن كييف تسلمت من موسكو المجموعة الأولى من السجناء.



وقال زيلينسكي على مواقع التواصل الاجتماعي: "اليوم، بدأت عملية تبادل، وستستمر على مراحل خلال الأيام المقبلة".



وأضاف: "من بين الذين نعيدهم الآن الجرحى، والمصابون بجروح بالغة، ومن تقل أعمارهم عن 25 عاما".



