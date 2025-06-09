البيت الأبيض: ترامب يعتزم التحدث إلى نتنياهو اليوم

أفاد مسؤول في البيت الأبيض بأن الرئيس الأميركي دونالد ترامب يعتزم التحدث إلى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو اليوم الاثنين.



وتأتي هذه المكالمة المزمعة في الوقت الذي يسعى فيه ترامب لتسريع وصول المساعدات إلى غزة، ويحاول إقناع إيران بالتخلي عن برنامجها النووي.