منظمة الصحة العالمية: جدري القردة لا يزال يمثل حالة طوارئ صحية عامة

أعلنت منظمة الصحة العالمية أن تفشي جدري القردة لا يزال يمثل حالة طوارئ صحية عامة. وأصدر المدير العام للمنظمة مجموعة معدلة من التوصيات الموقتة.



وأعلنت المنظمة حالة الطوارئ لأول مرة في آب عندما انتشر نوع جديد من جدري القردة من جمهورية الكونغو الديمقراطية إلى الدول المجاورة.



وحالة الطوارئ الصحية العامة التي تثير قلقا دوليا هي أعلى أشكال التحذير الذي تصدره المنظمة.