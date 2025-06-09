غروسي أكد دعم المفاوضات بين إيران والولايات المتحدة

أكد المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي دعم المفاوضات بين إيران والولايات المتحدة.



وقال: "نبذل كل ما نستطيع لإنجاحها".