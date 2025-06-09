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كندا تتعهد بزيادة الإنفاق الدفاعي والوصول مبكرا لهدف حلف شمال الأطلسي
أخبار دولية
2025-06-09 | 11:11
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كندا تتعهد بزيادة الإنفاق الدفاعي والوصول مبكرا لهدف حلف شمال الأطلسي
أعلن رئيس الوزراء مارك كارني أن الحكومة الليبرالية في كندا ستضخ المزيد من المليارات لدعم القوات المسلحة وستصل إلى مستهدف الإنفاق العسكري لحلف شمال الأطلسي بواقع اثنين بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي في العام المالي الحالي، أي قبل الموعد المقرر بكثير.
وتتعرض كندا لضغوط شديدة من الولايات المتحدة وحلفاء آخرين في حلف شمال الأطلسي منذ سنوات لزيادة تمويل الجيش. وتنفق كندا حاليا حوالي 1.4 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي على الدفاع.
وقال كارني في خطاب ألقاه في تورنتو: "حان الوقت الآن للتصرف بسرعة وقوة وتصميم".
وكشف كارني أن كندا ستعزز أجور أفراد القوات المسلحة وستشتري غواصات وطائرات وسفنا ومركبات مسلحة ومدفعية جديدة، بالإضافة إلى رادار جديد وطائرات مسيرة وأجهزة استشعار لمراقبة قاع البحر والقطب الشمالي.
أخبار دولية
كندا
الإنفاق الدفاعي
حلف شمال الأطلسي
مارك كارني
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