زعيم إسرائيلي معارض يدعو الى إنهاء الحرب بغزة: الحكومة لم تعد تمثل غالبية الإسرائيليين

دعا أحد زعماء المعارضة الإسرائيلية يائير غولان إلى وقف الحرب في غزة، لافتا الى أن حكومة بنيامين نتنياهو لم تعد تمثل غالبية الإسرائيليين.



وقال غولان، رئيس حزب الديموقراطيين ونائب رئيس أركان الجيش السابق، قبل أيام من تصويت في البرلمان تأمل المعارضة أن يؤدي إلى انتخابات عامة: "اليوم، حكومة إسرائيل لا تمثل الغالبية العظمى من الإسرائيليين".



وأضاف للصحافيين إن إسرائيل "يجب أن تنهي الحرب في أسرع وقت ممكن" بعد أكثر من 20 شهرا من اندلاعها إثر هجوم حركة حماس في 7 تشرين الأول/أكتوبر 2023 في جنوب إسرائيل.



حزب غولان الذي يجمع فصائل يسارية يشغل فقط أربعة مقاعد من أصل 120 في الكنيست. لكن يمكن للأحزاب الصغيرة أن تؤدي دورا في تشكيل تحالفات لتحقيق الأغلبية.



ورأى غولان أن الحكومة الحالية - وهي من أكثر الحكومات يمينية في تاريخ إسرائيل - تمثل تهديدا للديمقراطية.



وقال إنه يمثل أولئك "الذين يريدون إنقاذ الديمقراطية الإسرائيلية... من مستقبل فاسد ... ومن الرؤية القومية والمتطرفة التي يحملها فصيل صغير جدا في المجتمع الإسرائيلي".



وأضاف: "الغالبية العظمى تريد الحفاظ على إسرائيل كموطن للشعب اليهودي وفي نفس الوقت دولة حرة ومتساوية وديمقراطية".



وأشار الى أن الغالبية العظمى من الإسرائيليين يريدون إنهاء الحرب في غزة فورا، وإعادة جميع الرهائن المحتجزين في صفقة تبادل واحدة.



وقال غولان: "أعتقد أننا يمكن أن نصل إلى صفقة تبادل رهائن في غضون أيام ... أعتقد أنه بإنهاء الحرب وتحرير الرهائن، سنتمكن من بناء بديل لحماس داخل قطاع غزة".