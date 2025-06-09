ترامب: نشر الجيش في لوس أنجليس "قرار عظيم"

أشاد الرئيس الأميركي دونالد ترامب بما وصفه بأنه "قرار عظيم" بعد نشر قوات الحرس الوطني لقمع الاحتجاجات في لوس أنجليس، خلافا لرغبة حاكم كاليفورنيا ورئيسة بلدية المدينة.



وقال ترامب على قناة تروث سوشيال: "لو لم نفعل ذلك، لدُمرت لوس أنجليس عن بكرة أبيها"، في حين لا يزال التوتر يخيم على أجزاء من المدينة بعد ثلاثة أيام من الصدامات بين المتظاهرين وقوات الشرطة احتجاجا على سياسات ترامب المتشددة إزاء المهاجرين.