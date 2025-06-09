السفينة مادلين وصلت إلى ميناء أشدود الإسرائيلي بعد اعتراضها



وصلت السفينة مادلين مساء الإثنين إلى ميناء أشدود الإسرائيلي، وفقا لمصور فرانس برس، بعد أن اعترضتها إسرائيل فجرا أثناء محاولتها الوصول إلى قطاع غزة وهي تحمل مساعدات إنسانية وعلى متنها 12 ناشطا مؤيدين للقضية الفلسطينية.



ودخل القارب إلى الميناء حوالي الساعة 20:45 (17:45 ت غ) بمرافقة سفينتين تابعتين للبحرية الإسرائيلية، بحسب ما أفاد به المصور.