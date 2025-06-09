الأمم المتحدة لا تريد "مزيدا من العسكرة" للأوضاع في لوس أنجلوس

دعت الأمم المتحدة إلى "احتواء التصعيد" بعد ثلاثة أيام من المواجهات في لوس أنجلوس بين قوات الأمن ومتظاهرين يحتجون على سياسات الرئيس الأميركي دونالد ترامب حول الهجرة.



وقال فرحان حق نائب المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة: "لا نريد أن نشهد مزيدا من العسكرة للأوضاع وندعو كل الأطراف على المستوى المحلي ومستوى الولاية والمستوى الفدرالي إلى العمل بهذا الاتجاه"، بعدما نشر الرئيس الأميركي عناصر من الحرس الوطني.