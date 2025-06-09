ترامب: لن أتخلى عن خدمة ستارلينك التابعة لإيلون ماسك

أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب أنه لن يتخلى عن خدمة ستارلينك التي تقدمها شركة سبيس إكس المملوكة للملياردير إيلون ماسك، واصفا إيها بأنها خدمة جيدة.



وأكد في تصريحات للصحفيين، أنه يتمنى التوفيق لماسك.