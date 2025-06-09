الجيش الإسرائيلي يصدر تحذيرا بوجوب إخلاء ثلاثة موانئ في اليمن

أصدر المتحدث بإسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي مساء الإثنين تحذيرا بوجوب إخلاء ثلاثة موانئ في اليمن، وهي: ميناء رأس عيسى، ميناء الحديدة وميناء الصليف.