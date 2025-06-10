قتيل في هجوم "ضخم" بمسيّرات روسية يستهدف كييف وأوديسا

أعلنت السلطات الأوكرانية أنّ العاصمة كييف ومدينة أوديسا تعرّضتا ليل الإثنين-الثلاثاء لهجوم "ضخم" بطائرات مسيّرة روسية طال خصوصا مستشفى للولادة وأوقع في حصيلة أولية قتيلا وخمسة جرحى.



ودفع هذا الهجوم بالسلطات الأوكرانية إلى المطالبة بفرض مزيد من العقوبات على روسيا.



وخاطب رئيس بلدية كييف فيتالي كليتشكو سكان العاصمة عبر تلغرام قائلا "ابقوا في ملاجئكم! الهجوم الضخم على العاصمة مستمر"، مشيرا إلى سقوط جريح واحد على الأقل في منطقة دارنيتسكي واحتراق مبنى.



وأضاف أنّ الهجوم متواصل مع وصول "سرب جديد من الطائرات المسيّرة".



وفي أوديسا قال حاكم المنطقة أوليغ كيبر إنّ "العدو هاجم أوديسا بغارات مكثّفة بطائرات مسيّرة. لقد تضرّرت بنى تحتية مدنية واندلعت حرائق. لقد أصاب الروس مستشفى للولادة وعيادة طوارئ وعمارات سكنية".



وأوضح الحاكم أنّه تمّ إخلاء مستشفى الولادة في الوقت المناسب.



ولفت إلى أنه "بالإضافة إلى ذلك، لقد دُمّرت وتضرّرت مبان سكنية في وسط أوديسا. لقد قُتل رجل يبلغ من العمر 59 عاما" وأصيب أربعة آخرون على الأقلّ بجروح.

