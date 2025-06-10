حكومة غزة: ارتفاع حصيلة شهداء الصحافة في غزة إلى 227

أعلنت حكومة غزة، فجرا، ارتفاع عدد الصحافيين الشهداء منذ بدء الحرب على غزة إلى 227 صحافيا، عقب استشهاد الصحافي مؤمن محمد أبو العوف أثناء تغطيته لمهمة إنسانية شرق مدينة غزة.

وأوضح بيان صادر عن المكتب الإعلامي لحكومة غزة، نقلته "روسيا اليوم"، أن "أبو العوف الذي عمل مصورا مع وسائل إعلام محلية عدة، استشهد برفقة ثلاثة من رجال الإسعاف، في استهداف مباشر من قوات الاحتلال الإسرائيلي".

ودان المكتب "بأشد العبارات" ما وصفه بـ"الاستهداف الممنهج" الذي يتعرض له الصحافيون الفلسطينيون محملا الاحتلال الإسرائيلي والإدارة الأميركية وعددا من الدول الأوروبية، مسؤولية "جرائم الإبادة الجماعية" بحق الشعب الفلسطيني ووسائل الإعلام العاملة في القطاع.

وطالب "المجتمع الدولي والمنظمات الصحافية العالمية، بالتحرك الفوري لمحاسبة الاحتلال على جرائمه بحق الصحافيين، والعمل على وقف الحرب، وضمان الحماية للإعلاميين العاملين في غزة".