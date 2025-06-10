الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
26
o
البقاع
28
o
الجنوب
25
o
الشمال
27
o
جبل لبنان
27
o
كسروان
28
o
متن
28
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
نهاركم سعيد
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
26
o
البقاع
28
o
الجنوب
25
o
الشمال
27
o
جبل لبنان
27
o
كسروان
28
o
متن
28
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
رياضة
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
إسرائيل تنقل نشطاء السفينة مادلين إلى المطار تمهيدًا لترحيلهم
أخبار دولية
2025-06-10 | 00:00
مشاهدات عالية
شارك
شارك
2
min
إسرائيل تنقل نشطاء السفينة مادلين إلى المطار تمهيدًا لترحيلهم
أعلنت وزارة الخارجية الإسرائيلية فجر الثلاثاء أنّ الناشطين المؤيّدين للقضية الفلسطينية الذين كانوا على متن السفينة الشراعية "مادلين" عندما اعترضها الجيش الإسرائيلي أثناء محاولتها الوصول إلى قطاع غزة، نُقلوا إلى مطار تل أبيب تمهيدا لإعادتهم إلى بلدانهم.
وقالت الوزارة في بيان إنّ "من يرفض توقيع أوراق الترحيل ومغادرة إسرائيل سيحال إلى جهة قضائية، وفقا للقانون الإسرائيلي".
وكانت السفينة الشراعية وصلت مساء الإثنين إلى ميناء أشدود الإسرائيلي بعد أن اعترضتها اسرائيل أثناء محاولتها الوصول إلى قطاع غزة وهي تحمل مساعدات إنسانية وعلى متنها 12 ناشطا مؤيّدين للقضية الفلسطينية.
واعترضت السلطات الإسرائيلية السفينة التي كانت متّجهة إلى غزة تضامنا مع أهالي القطاع المحاصرين وغيّرت مسارها إلى ميناء أشدود على أن يعود الناشطون ومن بينهم السويدية غريتا تونبرغ إلى بلدانهم.
وأبحر الناشطون وهم 12 فرنسيا وألمانيا وبرازيليا وتركيا وسويديا وإسبانيا وهولنديا في الأول من حزيران من إيطاليا بهدف "كسر الحصار الإسرائيلي" المفروض على قطاع غزة الذي يعاني وضعا إنسانيا كارثيا بعد عشرين شهرا على اندلاع الحرب فيه.
وبعد توقفها في مصر، اقتربت السفينة من غزة رغم تحذيرات إسرائيل التي أصدرت الأوامر لجيشها بمنعها من الوصول إلى القطاع.
أخبار دولية
نشطاء
السفينة
مادلين
المطار
تمهيدًا
لترحيلهم
التالي
ترامب يأمر بنشر ألفي عنصر إضافي من الحرس الوطني في لوس أنجلوس
قتيل في هجوم "ضخم" بمسيّرات روسية يستهدف كييف وأوديسا
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
أخبار دولية
14:21
السفينة مادلين وصلت إلى ميناء أشدود الإسرائيلي بعد اعتراضها
أخبار دولية
14:21
السفينة مادلين وصلت إلى ميناء أشدود الإسرائيلي بعد اعتراضها
0
آخر الأخبار
14:11
أ.ف.ب: السفينة مادلين وصلت إلى ميناء أشدود الإسرائيلي بعد اعتراضها
آخر الأخبار
14:11
أ.ف.ب: السفينة مادلين وصلت إلى ميناء أشدود الإسرائيلي بعد اعتراضها
0
آخر الأخبار
2025-06-08
القناة 12 الإسرائيلية: البحرية الإسرائيلية ستعترض السفينة "مادلين" وتقتادها لميناء أشدود إذا رفضت العودة
آخر الأخبار
2025-06-08
القناة 12 الإسرائيلية: البحرية الإسرائيلية ستعترض السفينة "مادلين" وتقتادها لميناء أشدود إذا رفضت العودة
0
أخبار دولية
03:31
بارو: فرنسي من ناشطي السفينة "مادلين" وافق على ترحيله وسيحال الخمسة الباقون على القضاء الاسرائيلي
أخبار دولية
03:31
بارو: فرنسي من ناشطي السفينة "مادلين" وافق على ترحيله وسيحال الخمسة الباقون على القضاء الاسرائيلي
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
أخبار دولية
03:31
بارو: فرنسي من ناشطي السفينة "مادلين" وافق على ترحيله وسيحال الخمسة الباقون على القضاء الاسرائيلي
أخبار دولية
03:31
بارو: فرنسي من ناشطي السفينة "مادلين" وافق على ترحيله وسيحال الخمسة الباقون على القضاء الاسرائيلي
0
أخبار دولية
00:43
إيران تقول إن جولة جديدة من المحادثات مع الولايات المتحدة مقررة الأحد
أخبار دولية
00:43
إيران تقول إن جولة جديدة من المحادثات مع الولايات المتحدة مقررة الأحد
0
أخبار دولية
00:30
منظمة الصحة العالمية: مستشفى الأمل في غزة أصبح "عمليا خارج الخدمة"
أخبار دولية
00:30
منظمة الصحة العالمية: مستشفى الأمل في غزة أصبح "عمليا خارج الخدمة"
0
أخبار دولية
00:23
حكومة غزة: ارتفاع حصيلة شهداء الصحافة في غزة إلى 227
أخبار دولية
00:23
حكومة غزة: ارتفاع حصيلة شهداء الصحافة في غزة إلى 227
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
حال الطقس
01:53
طقس ربيعي حار يسيطر على لبنان...
حال الطقس
01:53
طقس ربيعي حار يسيطر على لبنان...
0
خبر عاجل
15:44
سامي الجميل لـ"عشرين 30": نأسف للشكل الذي حصلت فيه الانتخابات البلدية في بيروت وحاولنا اقرار المناصفة بالقانون في مجلس النواب ولكن عندما لم تقر المناصفة بالقانون بات هدفنا الحفاظ على المناصفة
خبر عاجل
15:44
سامي الجميل لـ"عشرين 30": نأسف للشكل الذي حصلت فيه الانتخابات البلدية في بيروت وحاولنا اقرار المناصفة بالقانون في مجلس النواب ولكن عندما لم تقر المناصفة بالقانون بات هدفنا الحفاظ على المناصفة
0
تقارير نشرة الاخبار
2025-06-06
مغارة جعيتا عالقة في مغارة الروتين الإداري!
تقارير نشرة الاخبار
2025-06-06
مغارة جعيتا عالقة في مغارة الروتين الإداري!
0
تقارير نشرة الاخبار
2025-06-03
خبر سار للبنانيين والسوريين لتوفير المال والوقت
تقارير نشرة الاخبار
2025-06-03
خبر سار للبنانيين والسوريين لتوفير المال والوقت
بالفيديو
d-none hideMe
0
تقارير نشرة الاخبار
13:44
أبرز الملفات على طاولة المفاوضات الأميركية - الصينية
تقارير نشرة الاخبار
13:44
أبرز الملفات على طاولة المفاوضات الأميركية - الصينية
0
تقارير نشرة الاخبار
13:41
مؤتمر للمانحين: أموال إعادة الإعمار مرتبطة بالسياسة
تقارير نشرة الاخبار
13:41
مؤتمر للمانحين: أموال إعادة الإعمار مرتبطة بالسياسة
0
تقارير نشرة الاخبار
13:37
أرقام قياسية بالجملة... وسيناريو غير مسبوق شهده النهائي التاريخي لبطولة رولان غاروس أبرز دورات التنس الكبرى بالعالم
تقارير نشرة الاخبار
13:37
أرقام قياسية بالجملة... وسيناريو غير مسبوق شهده النهائي التاريخي لبطولة رولان غاروس أبرز دورات التنس الكبرى بالعالم
0
تقارير نشرة الاخبار
13:27
سفينة "مادلين" من غزة إلى قبضة إسرائيل... هذه قصتها
تقارير نشرة الاخبار
13:27
سفينة "مادلين" من غزة إلى قبضة إسرائيل... هذه قصتها
0
أخبار دولية
13:26
غروسي أكد دعم المفاوضات بين إيران والولايات المتحدة
أخبار دولية
13:26
غروسي أكد دعم المفاوضات بين إيران والولايات المتحدة
0
تقارير نشرة الاخبار
13:16
اليونيفيل تنفذ دوريات ومهمات بدون الجيش اللبناني... لهذه الأسباب
تقارير نشرة الاخبار
13:16
اليونيفيل تنفذ دوريات ومهمات بدون الجيش اللبناني... لهذه الأسباب
0
مقدمة نشرة الاخبار
12:47
مقدمة النشرة المسائية 9-6-2025
مقدمة نشرة الاخبار
12:47
مقدمة النشرة المسائية 9-6-2025
0
تقارير نشرة الاخبار
08:04
لوس أنجلوس تشتعل... ترامب ينزل الحرس الوطني والمهاجرون يتمردون
تقارير نشرة الاخبار
08:04
لوس أنجلوس تشتعل... ترامب ينزل الحرس الوطني والمهاجرون يتمردون
0
أخبار لبنان
06:14
ولاية نواب حاكم مصرف لبنان قبيل الانتهاء... طبخة التعيينات لم تنضج بعد
أخبار لبنان
06:14
ولاية نواب حاكم مصرف لبنان قبيل الانتهاء... طبخة التعيينات لم تنضج بعد
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
أمن وقضاء
12:26
تدابير سير لمدة 3 أيام بسبب أعمال تزفيت المخرج المؤدي من الأوتوستراد إلى المطار وبالعكس
أمن وقضاء
12:26
تدابير سير لمدة 3 أيام بسبب أعمال تزفيت المخرج المؤدي من الأوتوستراد إلى المطار وبالعكس
2
فنّ
10:56
"إذا القلب بيختار... فدقاته صاروا كلن بإسمك"... ملحم زين: قلبي دق
فنّ
10:56
"إذا القلب بيختار... فدقاته صاروا كلن بإسمك"... ملحم زين: قلبي دق
3
خبر عاجل
11:29
هبة نصر: التقارير التي تتحدث عن توجه الولايات المتحدة واسرائيل الى انهاء مهام اليونيفيل غير دقيقة بحسب مسؤول في وزارة الخارجية الاميركية
خبر عاجل
11:29
هبة نصر: التقارير التي تتحدث عن توجه الولايات المتحدة واسرائيل الى انهاء مهام اليونيفيل غير دقيقة بحسب مسؤول في وزارة الخارجية الاميركية
4
أمن وقضاء
14:19
تدابير سير بسبب تعبيد الحفر على الأوتوستراد الشرقي من نهر إبراهيم إلى مستيتا
أمن وقضاء
14:19
تدابير سير بسبب تعبيد الحفر على الأوتوستراد الشرقي من نهر إبراهيم إلى مستيتا
5
خبر عاجل
14:50
سامي الجميل لـ"عشرين 30": على الشريك الشيعي في هذا البلد أن يعلم أن مشكلتنا ليست معه بل مع عدم المساواة بين اللبنانيين ووجود سلاح خارج اطار الدولة ونحن نريد بناء البلد مع الشريك الشيعي
خبر عاجل
14:50
سامي الجميل لـ"عشرين 30": على الشريك الشيعي في هذا البلد أن يعلم أن مشكلتنا ليست معه بل مع عدم المساواة بين اللبنانيين ووجود سلاح خارج اطار الدولة ونحن نريد بناء البلد مع الشريك الشيعي
6
خبر عاجل
10:14
غارة استهدفت سيارة على طريق زفتا النميرية
خبر عاجل
10:14
غارة استهدفت سيارة على طريق زفتا النميرية
7
خبر عاجل
15:13
سامي الجميل لـ"عشرين 30": أنا مقتنع بأنه باللحظة التي يتخذ فيها حزب الله قرارا بتفكيك "منظومته العسكرية" لن نعود بحاجة الى اليونيفيل ولا الى أي شيء آخر
خبر عاجل
15:13
سامي الجميل لـ"عشرين 30": أنا مقتنع بأنه باللحظة التي يتخذ فيها حزب الله قرارا بتفكيك "منظومته العسكرية" لن نعود بحاجة الى اليونيفيل ولا الى أي شيء آخر
8
خبر عاجل
15:44
سامي الجميل لـ"عشرين 30": نأسف للشكل الذي حصلت فيه الانتخابات البلدية في بيروت وحاولنا اقرار المناصفة بالقانون في مجلس النواب ولكن عندما لم تقر المناصفة بالقانون بات هدفنا الحفاظ على المناصفة
خبر عاجل
15:44
سامي الجميل لـ"عشرين 30": نأسف للشكل الذي حصلت فيه الانتخابات البلدية في بيروت وحاولنا اقرار المناصفة بالقانون في مجلس النواب ولكن عندما لم تقر المناصفة بالقانون بات هدفنا الحفاظ على المناصفة
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More