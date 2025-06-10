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ترامب يعلن أن جولة محادثات جديدة مع إيران حول برنامجها النووي ستجرى الخميس

أخبار دولية
2025-06-10 | 00:12
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ترامب يعلن أن جولة محادثات جديدة مع إيران حول برنامجها النووي ستجرى الخميس
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ترامب يعلن أن جولة محادثات جديدة مع إيران حول برنامجها النووي ستجرى الخميس

أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب أن الولايات المتحدة وإيران ستعقدان الخميس محادثات جديدة حول البرنامج النووي الإيراني، وذلك بعدما قالت طهران إنها ستقدّم "قريبا" مقترحها بشأن اتفاق محتمل.

وقال ترامب في تصريح لصحافيين ردا على سؤال حول تسلّم مقترح إيراني مضاد بشأن اتفاق محتمل "لدينا اجتماع مع إيران الخميس لذا سننتظر حتى الخميس".

لكنّ مصدرا قريبا من الملف أشار إلى أن الاجتماع سيعقد على الأرجح الجمعة أو السبت.

والمفاوضات متعثّرة عند مسألة تخصيب اليورانيوم، بعد مقترح أميركي يبدو أنه لم يقنع طهران.

وقال ترامب "يريدون التخصيب (اليورانيوم)، لا يمكنهم التخصيب".

وأجرى البلدان خمس جولات تفاوض بوساطة عُمانية منذ نيسان/أبريل سعيا إلى إيجاد بديل من الاتفاق الدولي المبرم مع إيران في العام 2015 لكبح برنامجها النووي في مقابل تخفيف العقوبات المفروضة عليها، وكان الرئيس الأميركي دونالد ترامب تخلّى عن ذاك الاتفاق في ولايته الرئاسية الأولى في العام 2018.

وتصر إيران على أن من حقّها تخصيب اليورانيوم بموجب معاهدة الحد من انتشار الأسلحة النووية، في حين تعتبر إدارة الرئيس الأميركي تخصيب إيران لليورانيوم "خطا أحمر".

الإثنين، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي في مؤتمر صحافي "سنقدم قريبا مقترحنا إلى الجانب الآخر عبر سلطنة عُمان بمجرد إتمامه. إنه مقترح معقول ومنطقي ومتوازن، ونوصي بشدة الجانب الأميركي باغتنام هذه الفرصة".

وتتّهم الولايات المتحدة وحلفاؤها الغربيون الجمهورية الإسلامية بالسعي لحيازة أسلحة نووية، الأمر الذي تنفيه طهران مشدّدة على أن برنامجها النووي غاياته مدنية حصرا.

- "عرض معقول" -

وأبلغ ترامب الإثنين رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو بأنّ واشنطن قدّمت "عرضا معقولا" لطهران في إطار مفاوضاتهما بشأن البرنامج النووي الإيراني، وفق مكتب نتانياهو.

وقال المكتب في بيان مقتضب إنّ الرئيس الأميركي أبلغ نتانياهو بأنّ "الولايات المتّحدة قدّمت عرضا معقولا لإيران، وأنّها تتوقّع تلقّي ردّ في الأيام المقبلة".

وقالت إيران الأسبوع الماضي إنها تلقت "عناصر" من الاقتراح الأميركي للتوصل إلى اتفاق بشأن الملف النووي للجمهورية الإسلامية، لكنها اعتبرت أن المقترح يحتوي على "الكثير من الالتباسات".

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