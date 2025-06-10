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بارو: فرنسي من ناشطي السفينة "مادلين" وافق على ترحيله وسيحال الخمسة الباقون على القضاء الاسرائيلي
أخبار دولية
2025-06-10 | 03:31
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بارو: فرنسي من ناشطي السفينة "مادلين" وافق على ترحيله وسيحال الخمسة الباقون على القضاء الاسرائيلي
أعلن وزير الخارجية الفرنسي جان-نويل بارو أن ستة ناشطين فرنسيين كانوا على متن سفينة "مادلين" التي اعترضها الجيش الإسرائيلي أثناء محاولتها الوصول إلى قطاع غزة، تلقوا زيارة من ديبلوماسيين فرنسيين، ووافق أحدهم على ترحيله اعتبارا من اليوم.
وقال في بيان مكتوب صدر على هامش قمة المحيطات في نيس، نقلته وكالة "فرانس برس" : "اختار أحد مواطنينا توقيع الاستمارة الإسرائيلية التي يقبل بموجبها ترحيله من المتوقع أن يعود إلى فرنسا اليوم . أما الخمسة الآخرون فقد رفضوا ذلك، وسيرحلون بعد صدور قرار قضائي بهذا الشأن في الأيام المقبلة".
أخبار دولية
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