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الجيش الإسرائيلي يعلن اعتراض مقذوف أطلق من قطاع غزة
أخبار دولية
2025-06-10 | 00:09
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الجيش الإسرائيلي يعلن اعتراض مقذوف أطلق من قطاع غزة
اكد الجيش الإسرائيلي إنه اعترض مقذوفا أطلق من قطاع غزة واخترق الأجواء الإسرائيلية، وذلك في إطار استئناف إسرائيل غاراتها وتصعيدها العسكري في القطاع 18 آذار، منهية بذلك هدنة هشة استمرت قرابة شهرين.
وقال الجيش في بيان "عقب صافرات الإنذار التي انطلقت عند الساعة 10:53 في منطقة شاطئ +زيكيم+، اعترض سلاح الجو الإسرائيلي مقذوفا أطلق من شمال قطاع غزة واخترق الأراضي الإسرائيلية".
أخبار دولية
الإسرائيلي
اعتراض
مقذوف
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