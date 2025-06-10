إيران تنفذ حكم الإعدام بتسعة أشخاص دينوا بالانتماء إلى تنظيم الدولة الإسلامية

أعلنت إيران الثلاثاء إعدام تسعة أعضاء في تنظيم الدولة الإسلامية دينوا بالتخطيط لشن هجمات في البلاد عام 2018.



وأفاد موقع "ميزان أونلاين" التابع للسلطة القضائية بأن "أحكام الإعدام بحق تسعة أعضاء في تنظيم الدولة الاسلامية الإرهابي تم تنفيذها بعد تثبيتها من المحكمة العليا الإيرانية" مضيفا أن الأشخاص التسعة "خططوا لشن هجمات إرهابية ضد مدنيين في إيران".