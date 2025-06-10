استئناف المحادثات التجارية في لندن بين الصين والولايات المتحدة

استؤنفت صباح الثلاثاء في لندن المحادثات بين الصين والولايات المتحدة لتثبيت الهدنة التجارية، وفق ما أفاد متحدث باسم وزارة الخزانة الأميركية وكالة فرانس برس.



وانطلقت هذه الجولة الثانية من المحادثات بين أبرز قوتين اقتصاديتين في العالم الإثنين في قصر لانكستر هاوس العريق في قلب العاصمة البريطانية، بعد جولة عقدت في جنيف قبل شهر.

