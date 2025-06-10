10 قتلى في إطلاق نار بمدرسة في النمسا

قُتل عشرة أشخاص بعدما أطلق مسلح النار في مدرسة بمدينة غراتس في جنوب شرق النمسا، وفق ما أفادت رئيسة بلديتها.



وأكدت رئيسة بلدية المدينة إلكه كار لوكالة الأنباء النمسوية أن من بين القتلى عدد من التلاميذ وشخص بالغ على الأقل، بالإضافة إلى المشتبه في أنه مطلق النار.



وقالت الشرطة على منصة إكس في وقت سابق: "وحدات تدخل خاصة موجودة في الموقع"، متحدثة عن "إطلاق نار" من دون إعطاء تفاصيل إضافية.



وذكر التلفزيون النمساوي (ORF) نقلا عن الشرطة أن تلميذا كان وراء إطلاق النار، ما أدى إلى إخلاء المدرسة.

من جهتها، أعربت مسؤولة الشؤون الخارجية في الاتحاد الأوروبي كايا كالاس عن "صدمتها الشديدة" جراء الحادثة.



وقالت على إكس: "يجب أن يشعر كل طفل بالأمان في المدرسة وأن يكون قادرا على التعلم من دون خوف أو عنف". وأضافت: "أفكاري مع الضحايا وعائلاتهم والشعب النمسوي في هذه اللحظة القاتمة".