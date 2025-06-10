قتيلان في ضربتين بطائرتين مسيّرتين في شمال غرب سوريا

أعلنت منظمة الدفاع المدني السوري (الخوذ البيضاء) مقتل شخصين في ضربتين بطائرتين مسيّرتين مجهولتي المصدر في محافظة إدلب شمال غرب سوريا، المعقل السابق لهيئة تحرير الشام التي قادت تحالفا للفصائل المعارضة، وأطاحت بالحكم السابق.



وقالت المنظمة عبر منصة إكس، قتل "شخص واحد في الهجوم من الطائرة المسيرة مجهولة الهوية الذي استهدف دراجة نارية على طريق سرمدا - البردقلي بريف إدلب الشمالي".



وأشارت إلى مقتل شخص آخر في ضربة منفصلة استهدفت "سيارة كان فيها أربعة أشخاص" على طريق مؤد إلى مخيم للنازحين في بلدة أطمة، شمال محافظة إدلب.



ولم تتبنّ أي جهة تنفيذ الهجومين، لكن الولايات المتحدة التي تنشر قوات لها في سوريا ضمن إطار تحالف دولي لمحاربة تنظيم الدولة الإسلامية، تشنّ ضربات بشكل متكرر في هذه المنطقة.