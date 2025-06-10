الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة ثقافة السياحة في لبنان أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
Researcher قصّة كبيرة
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
رياضة
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

اقتراح للاتحاد الأوروبيّ لخفض السقف المحدد لسعر صادرات النفط الروسية

أخبار دولية
2025-06-10 | 09:50
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
اقتراح للاتحاد الأوروبيّ لخفض السقف المحدد لسعر صادرات النفط الروسية
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
0min
اقتراح للاتحاد الأوروبيّ لخفض السقف المحدد لسعر صادرات النفط الروسية

اقترح الاتحاد الأوروبيّ خفض السقف المحدد لسعر صادرات النفط الروسية في إطار حزمة عقوبات جديدة في إطار الحرب في أوكرانيا.
     
وعرضت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين خفص السقف الحاليّ من 60 إلى 45 دولارًا فيما تواصل روسيا رفض وقف إطلاق النار في أوكرانيا.

آخر الأخبار

أخبار دولية

للاتحاد

الأوروبيّ

السقف

المحدد

صادرات

النفط

الروسية

LBCI التالي
قتيل في هجوم "ضخم" بمسيّرات روسية يستهدف كييف وأوديسا
إيران تعلن حيازة معلومات تمكّنها من ضرب إسرائيل إذا هاجمت منشآتها النووية
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
أخبار دولية
2025-04-04

ترامب: هذا هو "الوقت المثالي" لخفض أسعار الفائدة الأميركية

LBCI
آخر الأخبار
2025-04-04

ترامب: هذا هو الوقت المثالي لرئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي جيروم باول لخفض أسعار الفائدة

LBCI
أخبار دولية
2025-05-01

الاتحاد الأوروبي يقترح شراء سلع أميركية إضافية بقيمة 50 مليار يورو

LBCI
أخبار دولية
2025-05-06

ترامب: بوتين أصبح أكثر حرصا على السلام بعد انخفاض أسعار النفط

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
أخبار دولية
15:21

شهيدان في اقتحام الجيش الإسرائيليّ لمدينة نابلس في شمال الضفة الغربية

LBCI
أخبار دولية
14:03

مصادر وكالة بلومبرغ نيوز: اسم وزير الخزانة الأميركيّ سكوت بيسنت برز بهذه الصفة

LBCI
أخبار دولية
13:55

واشنطن: القصف الروسي للمدن الأوكرانية يجب أن يتوقف فورا

LBCI
أخبار دولية
13:52

ترامب: سأفعّل قانون التمرد إذا لزم الأمر

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
منوعات
2025-06-07

الشرطة "توقف" تمساحا في كاليفورنيا... "اشتبهنا بكونه ديناصورًا وهذه المخالفات التي ارتكبها"

LBCI
رياضة
14:31

"هذا حلم بالنسبة لي"... مانشستر سيتي يتعاقد مع الفرنسي ريان شرقي مقابل هذا المبلغ

LBCI
أخبار لبنان
10:34

قمة لبنانية - أردنية... الملك عبد الله الثاني: نقف إلى جانب لبنان في جهوده للحفاظ على أمنه واستقراره وسيادته

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:39

الصندوق البلديّ المستقلّ مكسور ... ووعود انتخابية فارغة على أنقاض المؤسسات

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:02

مرة أخرى... الموفد الفرنسي جان ايف لودريان في لبنان

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:48

منتخب السيدات إلى صربيا... تحضيرًا لبطولة آسيا

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:44

عمل وزارة الزراعة في ١٠٠ يوم… أفعال لا وعود

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:42

لبنان لا يحتاج لمعجزة بل للتنفيذ

LBCI
أخبار لبنان
13:40

تكتل "لبنان القويّ" يطعن في البند الثاني من القرار المتعلق بزيادة الرسوم

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:39

الصندوق البلديّ المستقلّ مكسور ... ووعود انتخابية فارغة على أنقاض المؤسسات

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:37

بحيرة عيون السمك في عكار من السياحة إلى مكب للنفايات!

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:32

في الذكرى العاشرة لـ"طلعت ريحتكم": أزمة نفايات تهدد لبنان والسبب...

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:27

قناعة إسرائيلية بتمسّك ترامب بنتنياهو... وإستبعاد الضربة العسكرية لإيران

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
أخبار دولية
11:43

الاتحاد الأوروبي يحذف الإمارات من القائمة المالية السوداء ويضيف لبنان والجزائر

LBCI
أمن وقضاء
08:29

صفعة على وجه عنصر من اليونيفيل... وهذا ما حصل مع الجيش

LBCI
حال الطقس
01:53

طقس ربيعي حار يسيطر على لبنان...

LBCI
أمن وقضاء
08:58

العثور على سيدة مسنة في كورنيش النهر... وقوى الأمن تعمّم صورتها

LBCI
خبر عاجل
13:06

الجيش يكشف في هذه الأثناء على مبنى مدمر سابقا في منطقة السان تيريز في الضاحية بعد طلب من لجنة الاشراف على وقف اطلاق النار

LBCI
أخبار لبنان
05:28

بلدية بدياس تستنكر التعرض لدورية "اليونيفل" وتشيد بدورها..

LBCI
أخبار لبنان
05:22

بعد سلسلة اشكالات..."اليونيفل": ندين الاعتداء على قواتنا ونؤكد ضرورة حرية الحركة وفق القرار 1701

LBCI
خبر عاجل
15:44

سامي الجميل لـ"عشرين 30": نأسف للشكل الذي حصلت فيه الانتخابات البلدية في بيروت وحاولنا اقرار المناصفة بالقانون في مجلس النواب ولكن عندما لم تقر المناصفة بالقانون بات هدفنا الحفاظ على المناصفة

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More