اقتراح للاتحاد الأوروبيّ لخفض السقف المحدد لسعر صادرات النفط الروسية

اقترح الاتحاد الأوروبيّ خفض السقف المحدد لسعر صادرات النفط الروسية في إطار حزمة عقوبات جديدة في إطار الحرب في أوكرانيا.



وعرضت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين خفص السقف الحاليّ من 60 إلى 45 دولارًا فيما تواصل روسيا رفض وقف إطلاق النار في أوكرانيا.