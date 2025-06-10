وزارة السياحة السورية: بوركيني وملابس سباحة أكثر احتشامًا في الشواطئ العامة

دعت وزارة السياحة السورية النساء إلى ارتداء بوركيني وملابس سباحة أكثر احتشامًا في الشواطئ العامة.



وسمحت بارتداء ملابس السباحة الغربية في فنادق الـ(٤ نجوم) والدولية والشواطئ والاندية الخاصة.