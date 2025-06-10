ترامب: إرسال قوات الى لوس أنجلوس جنّبها "الاحتراق بالكامل"

أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب أن قراره إرسال قوات عسكرية من مشاة البحرية (المارينز) والحرس الوطني الى مدينة لوس أنجلوس جنّبها "الاحتراق بالكامل" في ظل الاحتجاجات على حملة مشددة بحق المهاجرين.



وكتب ترامب على منصته تروث سوشال: "في حال لم أرسل القوات الى لوس أنجلوس في الليالي الثلاث الماضية، لكانت هذه المدينة الجميلة والعظيمة تحترق الآن بالكامل"، مشبّها خطر الاحتجاجات التي شهدتها بحرائق الغابات الواسعة التي أتت على أحياء كاملة فيها قبل أشهر.