غريتا تونبرغ: إسرائيل خطفتنا في المياه الدولية

أكّدت السويدية غريتا تونبرغ أنّ إسرائيل "خطفتهم في المياه الدولية"، في إشارة لاثني عشر ناشطًا كانت من بينهم، احتجزت إسرائيل السفينة، التي كانت تنقلهم ومعهم مساعدات أرادوا ايصالها لقطاع غزة.



وقالت تونبرغ بعيد وصولها الى مطار رواسي شارل ديغول في باريس، بعدما رحّلتها السلطات الاسرائيلية: "لقد تعرضنا للخطف في المياه الدولية ونقلنا رغما عنا الى إسرائيل".



وشدّدت على أنّ الناشطين "لم يخالفوا أيّ قوانين" في مسعاهم "لكسر الحصار الاسرائيليّ" على القطاع الفلسطينيّ.