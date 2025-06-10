البنك الدوليّ يخفض توقعاته للنمو العالميّ في 2025

خفض البنك الدوليّ توقعات النمو العالميّ في السنة الحالية على خلفية التوتر التجاريّ المتواصل.



وحذّر من أنّ العقد الراهن قد يسجل أضعف نمو منذ ستين عامًا.



وجاء في تقرير البنك عن الآفاق الاقتصادية العالمية، أّنّ النمو العالميّ سيسجل نسبة 2,3 % خلال السنة الراهنة بتراجع قدره 0,4 نقطة مئوية مقارنة بما توقعته المؤسسة المالية الدولية مطلع 2025.