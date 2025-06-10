صندوق النقد الدوليّ: سوريا ستحتاج إلى مساعدة دولية كبيرة

زار فريق من صندوق النقد الدوليّ سوريا للمرة الأولى منذ 2009 لتقييم الأوضاع الاقتصادية والمالية في البلاد.



وقال الصندوق إنّ سوريا ستحتاج إلى مساعدة دولية كبيرة لدعم جهود السلطات لإعادة تأهيل الاقتصاد.