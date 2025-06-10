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بريطانيا وأربع دول أخرى تفرض عقوبات على وزيرين إسرائيليين "لتحريضهما على العنف"
أخبار دولية
2025-06-10 | 10:48
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بريطانيا وأربع دول أخرى تفرض عقوبات على وزيرين إسرائيليين "لتحريضهما على العنف"
أعلنت المملكة المتحدة وأستراليا وكندا ونيوزيلندا والنروج فرض عقوبات على وزيرين إسرائيليين "لتحريضهما المتكرر على العنف ضد فلسطينيين" في الضفة الغربية المحتلة.
وسيفرض حظر سفر على وزير المال بتسلئيل سموطريتش ووزير الأمن الوطني إيتمار بن غفير وتجميد أصولهما على ما أفادت وزارة الخارجية البريطانية في بيان.
أخبار دولية
بريطانيا
عقوبات
بتسلئيل سموطريتش
إيتمار بن غفير
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