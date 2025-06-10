ترامب لفوكس نيوز: إيران أصبحت أكثر تشددًا في المحادثات النووية

أكّد الرئيس الأميركيّ دونالد ترامب، لشبكة فوكس نيوز، أنّ إيران أصبحت "أكثر تشددًا" في المحادثات النووية.



وكان ترامب قال إنّ الجولة المقبلة من المحادثات بين الولايات المتحدة وإيران ستنعقد الخميس، فيما نكر مسؤول إيرانيّ كبير ومسؤول أميركيّ عقدها في ذلك اليوم.