نتنياهو: إحراز تقدم كبير في محادثات الإفراج عن الرهائن

أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن هناك "تقدما كبيرا" في الجهود المبذولة لإطلاق باقي الرهائن المحتجزين في قطاع غزة، لكنه أشار إلى أن من "السابق لأوانه" إحياء الآمال في التوصل إلى اتفاق.وقال نتنياهو في بيان مصور نشره مكتبه إن هناك تقدما أُحرز، من دون تقديم تفاصيل.