وزارة الصحة الفلسطينية: مقتل شقيقين برصاص الجيش الاسرائيليّ في نابلس

قُتل شقيقان برصاص الجيش الاسرائيليّ في مدينة نابلس في الضفة الغربية المحتلة، وفق ما أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية.



وأوضحت الوزارة أنها تلقت تقريرًا عن "استشهاد الشاب نضال عميرة (40 عامًا) وخالد عميرة (35 عامًا) برصاص الاحتلال في

نابلس".



وقال الجيش الإسرائيليّ إنّ قواته بدأت عملية عسكرية في حي القصبة في البلدة القديمة من مدينة نابلس.



ولفت إلى أنّ شخصين حاولا خطف سلاح أحد الجنود المشاركين في العملية مما تسبب في إصابة أحد الجنود بجروح متوسطة وثلاثة بجروح طفيفة فيما تسنى "تحييد" المهاجمين.



وقالت وزارة الصحة الفلسطينية في بيان آخر: " 16 إصابة وصلت إلى مستشفى رفيديا الحكوميّ منذ الصباح جراء عدوان الاحتلال على نابلس جمعيها بحالة مستقرة".