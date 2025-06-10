الجيش الإسرائيليّ يعمل على اعتراض صاروخ أطلق من اليمن

يعمل الجيش الإسرائيليّ على اعتراض صاروخ أطلق من اليمن باتجاه إسرائيل، وذلك بعد ساعات من نشر إسرائيل لقواتها البحرية لقصف أهداف في ميناء الحديدة اليمنيّ على البحر الأحمر.



وهددت إسرائيل الحوثيين بحصار بحريّ وجويّ إذا استمرت الهجمات عليها.