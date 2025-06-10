ترامب: سأفعّل قانون التمرد إذا لزم الأمر

أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب أنه سيفعّل قانون التمرد إذا تأكد من وجود تمرد ضمن احتجاجات لوس أنجلوس.



وقال للصحفيين في المكتب البيضاوي بالبيت الأبيض: "إذا كان هناك تمرد، فسأفعّله (القانون) بالتأكيد. سنرى".



ويأتي ذلك بعد يوم من إصدار ترامب أمرا بنشر نحو 700 من مشاة البحرية الأميركية في لوس أنجلوس، في إطار استراتيجية اتحادية لمواجهة المظاهرات المعارضة للمداهمات التي تستهدف الهجرة.