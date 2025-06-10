واشنطن: القصف الروسي للمدن الأوكرانية يجب أن يتوقف فورا

شدد متحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية على أن القصف الروسي الذي يستهدف المدن الأوكرانية يجب أن يتوقف على الفور، منددا بالهجمات الروسية بعد واحدة من أكبر الغارات الجوية على العاصمة كييف.



وقال المتحدث: "اطلعنا على تلك التقارير ونراقب الوضع عن كثب، بما في ذلك قصف مستشفى ولادة في أوديسا".



وأضاف: "يجب أن تتوقف الهجمات الروسية على المدن الأوكرانية على الفور. نستنكر تلك الضربات ونتقدم بالتعازي للضحايا ولأسر جميع من تأثروا بها".