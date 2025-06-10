مصادر وكالة بلومبرغ نيوز: اسم وزير الخزانة الأميركيّ سكوت بيسنت برز بهذه الصفة

برز اسم وزير الخزانة الأميركيّ سكوت بيسنت، بصفته مرشحًا محتملًا لخلافة رئيس مجلس الاحتياطيّ الاتحاديّ (البنك المركزي الأميركيّ) جيروم باول، وفق ما أكّدت مصادر وكالة بلومبرغ نيوز.



وقالت بلومبرج إنّ بيسنت ينضم إلى قائمة صغيرة من المرشحين لمنصب رئيس البنك المركزيّ الأميركيّ تضم أيضًا المسؤول السابق في مجلس الاحتياطيّ الاتحاديّ كيفن وارش.