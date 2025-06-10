شهيدان في اقتحام الجيش الإسرائيليّ لمدينة نابلس في شمال الضفة الغربية

استُشهد فلسطينيان بنيران اسرائيلية مع تنفيذ القوات عملية عسكرية واسعة النطاق في محيط البلدة القديمة في مدينة نابلس، شمال الضفة الغربية المحتلة، على ما أفادت وزارة الصحة الفلسطينية والجيش.



وقال الجيش إنّه أطلق النار و"قضى" على فلسطينيين حاولا سرقة سلاح أحد جنوده خلال عملية "لمكافحة الارهاب".



وأفادت وزارة الصحة الفلسطينية بأنّها تبلغت "باستشهاد الشاب نضال مهدي أحمد عميرة (40 عامًا) والشاب خالد مهدي أحمد عميرة (35 عامًا) برصاص الاحتلال في نابلس".



وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية (وفا) بأنّ الشابين شقيقان.



وأظهرت لقطات لـ"ا ف ب تي في" جثتين على الأرض في البلدة القديمة في نابلس، بينما تحرك حولهما عدد من الجنود الاسرائيليين المدججين بسلاحهم.



وبعيد منتصف الليل (21,00 ت غ مساء الاثنين)، اقتحمت عشرات المركبات العسكرية مدينة نابلس، حسب مراسل فرانس برس الذي أفاد بأن القوات الإسرائيلية فرضت قبل العملية حظر تجوال أعلن عنه عبر مكبرات الصوت.