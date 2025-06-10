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شهداء قرب مركز المساعدات في غزة

أخبار دولية
2025-06-10 | 15:32
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شهداء قرب مركز المساعدات في غزة
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شهداء قرب مركز المساعدات في غزة

استشهد 15 شخصًا بنيران أطلقتها القوات الإسرائيلية على أفراد كانوا يحاولون دخول مركز لتوزيع مساعدات غذائية، فيما أقرّ الجيش الإسرائيليّ بإطلاق "عيارات تحذيرية".
     
وبدأت "مؤسسة غزة الانسانية" عملياتها في أواخر أيار بعدما رفعت إسرائيل جزئيًا الحصار المطبق الذي حرم السكان من مساعدات حيوية.
     
وقال المتحدث باسم الدفاع المدنيّ في غزة محمود بصل في تصريح لوكالة فرانس برس إنّ 12 شخصًا استُشهدوا "عند السادسة أو السابعة" من صباح الثلاثاء بعدما فتحت مسيرات إسرائيلية النار على أفراد كانوا ينتظرون لدخول مركز لتوزيع المساعدات الغذائية تابع لمؤسسة غزة الإنسانية في وسط القطاع.
     
وأضاف بصل أنّ ثلاثة أشخاص قتلوا بين الساعة 2,30 و5,00 فجر الثلاثاء بنيران إسرائيلية وبقصف إسرائيلي شمال وادي غزة فيما كانوا ينتظرون لدخول المركز نفسه.

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