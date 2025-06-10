ترامب يعارض القيام بعمل عسكريّ ضد إيران

أبلغ الرئيس الأميركيّ دونالد ترامب رئيس الوزراء الإسرائيليّ بنيامين نتنياهو بأنه يعارض القيام بعمل عسكريّ ضد إيران في الوقت الحالي، لأنه يعتقد أن هناك فرصة للتوصل إلى اتفاق نوويّ معها، وفق ما نقل موقع أكسيوس عن مسؤول إسرائيليّ وآخر أميركيّ.



وقال أكسيوس إن الرئيس الأميركيّ أدلى بهذه التصريحات خلال اتصال هاتفيّ مع نتنياهو الاثنين.