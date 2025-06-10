أمر بإلغاء إعفاء يتيح التعاون بين البنوك الإسرائيلية والفلسطينية

أصدر وزير المالية الإسرائيليّ بتسلئيل سموتريتش أمرًا بإلغاء إعفاء يتيح التعاون بين البنوك الإسرائيلية والفلسطينية.



ونقل مكتب سموتريتش عنه تأكيده أنّ القرار جاء ردًا على "حملة نزع الشرعية" التي تشنها السلطة الفلسطينية على إسرائيل عالميًا.