وزير الخزانة الأميركي: المفاوضات التجارية مع بكين مثمرة وستتواصل

أعلن وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت أنّ المحادثات التجارية الجارية منذ الإثنين في لندن بين بلاده والصين مثمرة وستتواصل، بحسب ما نقل عنه مسؤول أميركي.



واستأنفت الصين والولايات المتحدة الثلاثاء في لندن مفاوضاتهما التجارية، وسط تكتّم كبير، بهدف تثبيت الهدنة التجارية الهشّة التي توصّل إليها البلدان قبل شهر في جنيف.



وغادر بيسنت لندن مساء الثلاثاء عائدا إلى واشنطن للإدلاء بشهادته أمام الكونغرس، لكنّه أكّد أنّ بقية أعضاء الوفد الأميركي ولا سيّما وزير التجارة هاورد لوتنيك والمبعوث التجاري جيميسون غرير سيواصلون المحادثات مع الوفد الصيني.



ونقل تصريحات بيسنت لوكالة فرانس برس مسؤول أميركي طلب عدم ذكر اسمه.

