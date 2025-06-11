واشنطن تنتقد فرض بريطانيا ودول أخرى عقوبات على وزيرين إسرائيليين من اليمين المتطرف

انتقدت واشنطن عقوبات فرضتها المملكة المتحدة وأربع دول حليفة لها على وزيرين إسرائيليين من اليمين المتطرف، معتبرة أن عليها "عدم نسيان من هو العدو".



وقال وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو في بيان إنّ "هذه العقوبات لا تدفع قدما بالجهود التي تبذلها الولايات المتحدة لإرساء وقف لإطلاق النار، وإعادة جميع الرهائن إلى ديارهم، ووضع حد للحرب" في قطاع غزة.



ودعا روبيو حلفاء الولايات المتحدة إلى "عدم نسيان من هو العدو الحقيقي"، في إشارة إلى حركة حماس.



وقال: "تدعو الولايات المتحدة إلى الإلغاء الفوري للعقوبات وتقف بجانب إسرائيل".



وأتى بيان روبيو بعيد قول المتحدثة باسم وزارته تامي بروس إنّ هذه العقوبات "لا تساعد. هذا لا يفيد بشيء للاقتراب من وقف إطلاق نار في غزة".



وأضافت أنّ العقوبات التي فرضتها بريطانيا وكندا والنروج ونيوزيلندا وأستراليا "يجب أن تركز على الجاني الحقيقي والذي هو حماس". وتابعت: "نشعر بقلق إزاء أي خطوة تزيد من عزل إسرائيل عن المجتمع الدولي".



وفرضت الدول الغربية الخمس عقوبات على وزيري المالية بتسلئيل سموطريتش والأمن القومي إيتمار بن غفير بسبب "التحريض المتكرر على العنف" ضد الفلسطينيين.



وقالت بروس: "إذا أراد حلفاؤنا المساعدة، فعليهم التركيز على دعم المفاوضات التي يجريها المبعوث الخاص ستيف ويتكوف ودعم مؤسسة غزة الإنسانية في ما يتّصل بالأغذية والمساعدات".



وتوزّع مؤسسة غزة الإنسانية مساعدات بالتنسيق مع الجيش الإسرائيلي، في جهود انتقدتها الأمم المتحدة ومنظمات إغاثية معتبرة أنها تنتهك المبادئ الإنسانية.