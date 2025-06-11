قتيلان و54 جريحا في ضربات جديدة على خاركيف الأوكرانية

أعلنت السلطات الأوكرانية أنّ طائرات مسيّرة روسية استهدفت ليل الثلاثاء-الأربعاء مدينة خاركيف (شمال شرق) مما أسفر عن مقتل شخصين وإصابة ما لا يقلّ عن 54 آخرين بجروح.



وقال رئيس بلدية المدينة إيغور تيريخوف إنّ "17 ضربة بطائرات مسيّرة طالت منطقتين في المدينة"، مشيرا بعيد دقائق من ذلك إلى "ورود تقارير عن سقوط قتيلين".



وأضاف أنّ طواقم الإنقاذ أحصت 54 جريحا، "من بينهم ثمانية أطفال".



من جهته، قال مكتب المدّعي العام في خاركيف إنّ المسيّرات الروسية استهدفت المدينة "قرابة الساعة 00,30 فجرا" (21:30 ت غ الثلاثاء) وأصابت عمارات سكنية.



وكشف أنّ الهجوم تمّ بمسيّرات من طراز غيران-2، النسخة الروسية من مسيّرات "شاهد" الإيرانية.



وخاركيف التي تُعتبر ثاني كبرى مدن أوكرانيا وتقع على بُعد أقلّ من 50 كيلومترا من الحدود الروسية، تشهد منذ أسبوع هجمات ليلية واسعة النطاق.



وليل الجمعة-السبت، شهدت المدينة "أعنف هجوم تتعرّض له منذ بداية الحرب" إذ استهدفتها حوالى 50 طائرة مسيّرة روسية ممّا أسفر عن سقوط قتيلين و17 جريحا.