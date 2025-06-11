رئيسة بلدية لوس أنجلوس تعلن حظر تجوال ليليا في وسط المدينة

أعلنت رئيسة بلدية لوس أنجلوس كارين باس حظر تجوال ليليا في وسط المدينة، في خطوة تأتي بعدما شهدت ثاني كبرى مدن الولايات المتّحدة أعمال شغب وصدامات ليلية بين قوات الأمن ومتظاهرين ضدّ سياسات الرئيس دونالد ترامب بشأن الهجرة.



وقالت باس للصحافيين: "لقد أعلنتُ حالة طوارئ محلية وفرضتُ حظر تجوال في وسط مدينة لوس أنجلوس لوقف أعمال التخريب والنهب".