واشنطن تتسلم من أوتاوا باكستانيا مطلوبا بتهمة التخطيط لشنّ هجوم ضد يهود

أعلنت واشنطن أنّها تسلّمت من أوتاوا شابا باكستانيا مقيما في كندا التي أوقفته في أيلول بطلب من السلطات القضائية الأميركية بتهمة التخطيط لشنّ هجوم على يهود في نيويورك.



وقالت الوزارة في بيان إنّ محمد شاهزيب خان، المعروف أيضا باسم شاهزيب جادون (20 عاما)، سيمثل أمام قاضٍ في نيويورك الأربعاء.



والموقوف متّهم بالتخطيط لشنّ هجوم لحساب تنظيم الدولة الإسلامية ضدّ يهود في نيويورك.



وبحسب السلطات الأميركية فإنّ الهجوم كان يفترض أن يتزامن مع الذكرى السنوية الأولى للهجوم غير المسبوق الذي شنّته حركة حماس على جنوب إسرائيل في 7 تشرين الأول 2023/أكتوبر وأشعل فتيل حرب مدمّرة لا تزال مستمرة في قطاع غزة.



وفي بيانها، أعلنت وزارة العدل الأميركية أنّ السلطات الكندية أوقفت المشتبه به على بُعد حوالي 20 كيلومترا من الحدود بين البلدين.



وأشارت الى أنّ المتّهم كان يعتزم السفر إلى مدينة نيويورك "لارتكاب عملية إطلاق نار جماعي دعما لتنظيم الدولة الإسلامية، وذلك باستخدام أسلحة آلية وشبه آلية ضدّ مركز يهودي في بروكلين"، أحد الأحياء الخمسة التي تتشكّل منها هذه المدينة المتعدّدة الثقافات.



وأوضحت الوزارة أنّ هذا الشاب الباكستاني كان موضوعا تحت المراقبة منذ تشرين الثاني 2023، ولا سيّما بسبب منشورات له على مواقع التواصل الاجتماعي وإجرائه اتصالات مشفّرة و"توزيعه مقاطع فيديو ومنشورات دعائية لتنظيم الدولة الإسلامية".